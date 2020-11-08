"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Уралом" (видео)
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, в котором показаны эксклюзивные моменты матча 14-го тура РПЛ с "Уралом".
Напомним, что встреча "Урала" и "Спартака" завершилась вничью со счетом 2:2. В составе красно-белых дублем отметился нападающий Александр Соболев. У "Урала" забивали форвард Павел Погребняк и полузащитник Рафал Аугустыняк.
Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"
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