"В ЭСК поступило заявление от "Зенита" с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Поединок завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Владимир Москалев.
Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Источник: Sport24
"Зенит" просит экспертно-судейскую комиссию рассмотреть три эпизода матча с "Краснодаром"
"Зенит" направил письмо в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам поединка 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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