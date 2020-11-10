"У нас задача на сезон одна – выиграть и чемпионат, и Кубок России, а финалист, мы пока не знаем, кто это будет еще, он получит путевку в Лигу Европы", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что по результатам сегодняшней жеребьевки 1/8 финала Кубка России "Зенит" встретится с тульским "Арсеналом".
"Арсенал" – очень хороший соперник, не потому что легкий, а потому что сложный", - резюмировал гендиректор сине-бело-голубых.
В Российской Премьер-Лиге после 14-и туров "Зенит" с 30-ю очками занимает 2-е место, уступая лидирующему московскому ЦСКА на 1 очко.
Медведев: у "Зенита" задача на сезон одна – выиграть и РПЛ, и Кубок России
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о целях петербургского клуба на сезон.
Фото: ФК "Зенит"
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