— Сейчас у нас в футболе такое количество проблем, а все обсуждают Дзюбу. И еврокубки это показали.
Надо думать о том, как уберечь футбол от наглой серости. Что хуже дурака? Дурак с инициативой! Сейчас таких появилось много. Надо смотреть в корень проблем. Люди, руководящие футболом, занимаются не тем, — рассказал Баринов в интервью "СЭ".
Россию в еврокубках представляют пять команд.
В Лиге чемпионов выступают "Краснодар" (третье место, одно очко), "Зенит" (четвертое место, одно очко) и "Локомотив" (третье место, два очка).
В Лиге Европы у России единственный представитель — ЦСКА (четвертое место, два очка).
26 ноября ЦСКА проведет четвертую игру в своей группе против "Фейеноорда".
24 ноября "Зенит" сыграет с "Лацио", а "Краснодар" с "Севильей".
25 ноября "Локомотив" сыграет с "Атлетико".
Баринов: сейчас у нас в футболе такое количество проблем, а все обсуждают Дзюбу
Заслуженный артист России Валерий Баринов высказался о российском футболе.
Фото: архив Валерия Баринова
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