"РПЛ, конечно, даже близко не так хороша, как Бундеслига. Тем не менее я вполне уверен, что топ-клубы РПЛ, "Зенит" и московские команды, в Германии боролись бы за еврокубковые места. Конечно, с учетом отставания от "Баварии" и дортмундской "Боруссии", - цитирует Бауэра Express.de.
Напомним, что 25-летний защитник перешел в тульский "Арсенал" из немецкого "Нюрнберга". Также в Германии Бауэр выступал за "Вердер" и "Ингольштадт". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету защитника 13 матчей (все - в стартовом составе), в которых он результативными действиями не отметился и получил 6 желтых карточек.
Защитник "Арсенала" Бауэр: "Зенит" и московские клубы в Германии боролись бы за еврокубки
Немецкий защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр сравнил уровень чемпионата России и Бундеслиги.
Фото: ПФК "Арсенал"
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