"От кого закрыл кормушку в "Спартаке"? От тех, наверное, кто хотел кушать много-много на "Спартаке". Это не секрет, что с 2012 года каждое трансферное окно на "Спартаке" много-много различные команд паразитировало. Сейчас этого нет и это, конечно, всех напрягает и напрягает очень серьезно, я это вижу по тому, какое есть давление. Мне кажется, что я на правильном пути и всё будет хорошо. Когда-то это надо закончить.
Это путь куда? Надо, чтобы "Спартак" меньше тратил денег комиссионных, агентам либо различным клубам. Нужно найти баланс между тем насколько нам нужен футболист, какая его цена и сколько хотят его посредники. Должна быть рыночная цена, она не должна быть выше определенного критерия. Когда ты выходишь на рынок и ты бездумно тратишь деньги, то тебя естественно трясут и трясут по-черному", - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
Газизов: я закрыл кормушку от тех, кто хотел кушать много-много на "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о трансферной политики клуба.
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