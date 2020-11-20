"Зенит" пытается вернуть своего бывшего игрока - 34-летнего форварда Халка, сообщают португальские СМИ.
По данным источника, сине-бело-голубые готовы платить бразильскому нападающему около 3 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем предлагает Халку также желающий его подписать "Порту".
За 4 сезона в составе "Зенита" (с 2012 по 2016 год) бразильский форвард сыграл 148 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 60 результативных передач.
Источник: A Bola
Источник: "Зенит" пытается вернуть Халка
"Зенит" проявляет активный интерес к своему бывшему нападающему Халку, который выступает за китайский "Шанхай Шанган".
Фото: ФК "Зенит"
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