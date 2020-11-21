"Ближайшие цели – добиться трофеев со "Спартаком" и показать нашу команду в Европе, давно там не играли. Главное – трофеи и победы!" - приводит слова Умярова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 13-и матчах, в которых сделал 1 результативный пас и получил 3 желтые карточки.
Умяров: ближайшие цели – добиться трофеев со "Спартаком" и показать нашу команду в Европе
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал о ближайших целях, связанных с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
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