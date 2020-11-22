Столичное дерби, проходившее накануне, завершилось со счётом 1:1. Команды обменялись забитыми мячами в концовке встречи.
"Особых чувств не испытывал. Тренеры сказали добавить в движении, больше обострять, вбегать между линиями. Надеюсь, получилось. Забили гол. В концовке упустили победу. Но счёт закономерный. По игре обе команды наиграли на ничью", — цитирует Тюкавина пресс-служба "Динамо".
"Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, а "Динамо" - четвёртое. Команды разделяют два очка.
Форвард "Динамо" Тюкавин: счёт матча со "Спартаком" закономерный, команды наиграли на ничью
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Flashscore
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