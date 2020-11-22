Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом "Ахмат" вёл в счёте, но затем пропустил дважды. Хозяева смогли отыграться в концовке матча с помощью пенальти.
"Нельзя сказать, что мы довольны результатом. Мы играли в атакующий футбол, могли забивать и дожать "Зенит". Знали, что у них хорошие нападающие, понимали, что можем пропустить. Но мы гнули свою линию и играли в атаку, поэтому такой результат. В этом плане мы молодцы", - приводит слова Ненахова пресс-служба "Ахмата".
"Ахмат" набрал 24 очка, грозненцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ненахов: нельзя сказать, что "Ахмат" доволен ничьей с "Зенитом"
Защитник "Ахмата" Максим Ненахов поделился мнением о результате матча 15-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: Sportbox
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