Как сообщает источник, речь идёт о защитниках Викторе Васине и Вадиме Карпове, а также полузащитниках Алане Дзагоеве и Константине Кучаеве. Все они не попали в заявку на игру 15-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1).
ЦСКА и РПЛ пока не подтвердили эту информацию.
Источник: Metaratings.
Источник сообщил о том, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус
Футболисты, которые сегодня не сыграли за ЦСКА против "Сочи" в чемпионате России, сдали отрицательный тест на коронавирус.
Фото: ПФК ЦСКА
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