Байрамян - лучший игрок матча "Рубин" - "Ростов"
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян, оформивший дубль во встрече 15 тура РПЛ против "Рубина" (2:0), признан лучшим игроком матча.
Фото: РПЛ
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян признан экспертами телеканала "МатчПремьер" лучшим игроком матча 15 тура российской премьер-лиги "Рубин" - "Ростов" (0:2). Байрамян оформил дубль, забив по голу на 55 и 76 минутах игры. Всего в этом матче на его счету 4 удара по воротам соперника, 2 из которых - в створ.
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