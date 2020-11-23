"Химки" на выезде обыграли "Уфу" со счетом 2:1. Голами в составе подмосковной команды отметились Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. Благодаря этой победе "Химки" набрали 15 очков и выбрались из зоны стыковых матчей, занимая 12-е место.
Глушаков прокомментировал победу над "Уфой" (фото)
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков в своем инстаграме опубликовал пост с эмоциями после победной игры с "Уфой".
"Химки" на выезде обыграли "Уфу" со счетом 2:1. Голами в составе подмосковной команды отметились Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. Благодаря этой победе "Химки" набрали 15 очков и выбрались из зоны стыковых матчей, занимая 12-е место.
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