"Зенит" обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота "Зенита" на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота "Ахмата" на 74-й минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Напомним, что встреча сине-бело-голубых с грозненской командой завершилось вничью со счетом 2:2. В составе петербургского клуба голами отличились хавбек Далер Кузяев и защитник Деян Ловрен. За "Ахмат" дублем отметился Бернард Бериша.
Источник: пресс-служба РФС
"Зенит" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть назначенный пенальти в игре с "Ахматом"
Руководство "Зенита" попросило рассмотреть Экспертно-судейскую комиссия при президенте РФС несколько спорных эпизодов в матче 15-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: РИА Новости
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