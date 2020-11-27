Сообщается, что Попов отказался от бессрочного контракта со "Спартаком" и подпишет с красно-белыми соглашение на полтора года.
Напомним, что Попов ранее уже был спортивным директором "Спартака" с сентября 2008 года по август 2016 года.
в текущем сезоне РПЛ команда Доменико Тедеско занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Источник: "СЭ"
Попов отказался от бессрочного контракта со "Спартаком"
Новый спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов еще не подписал трудовое соглашение с московским клубом.
Фото: Getty Images
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