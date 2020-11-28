"Хватит ли "Спартаку" ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет. По самоотдаче чемпионский состав Спартака 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее," - сказал Глушаков.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Глушаков защищал цвета "Спартака" с лета 2013 года по лето 2019 года. Также он выступал за "Локомотив", СКА Ростов-на-Дону, "Звезду" и "Ахмат".
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Глушаков в составе "Химок" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Глушаков: "Спартаку" не хватит ресурсов для чемпионства
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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