Жена Песьякова опубликовала откровенные фото с отдыха Жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова Ксения выставила несколько фото с отдыха в ОАЭ. View this post on Instagram A post shared by Ксения Песьякова (@ksenia_peso) Отметим, что снимки оценила жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья.В текущем сезоне РПЛ Песьяков в составе "Ростова" провел 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:29 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Песьяков Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5