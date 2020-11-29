Борис Игнатьев: "Локомотив" в матче с "Ахматом" показался мне простой командой, без изюминки

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал итог матча 16 тура РПЛ "Ахмат" - "Локомотив" (0:0).
Фото: sportbox
"Порой я накладываю картинки всех тех, с кем играет "Локомотив". В моем представлении, это бренд. Но здесь, конечно же, накладывается отпечаток последней игры в Лиге чемпионов, где они выплеснули все. И эмоционально, и физически, и ментально они выложили все свои мыслительные способности на решение очень важной, очень серьезной задачи, которую они решили. Это не может ни сказаться. Но по вчерашней игре мне команда показалась простой командой, без изюминки. Не продемонстрировали тех качеств, которые бы их выгодно отличали от аутсайдеров. Потому что я смотрю на них, как на лидеров нашего футбола. Этот клуб - брендовый.

"Ахмат"? Это команда со своим лицом, со своими представлениями об игре. И уже можно сказать, что эта команда не просто домашняя. Она и дома, и на выезде играет в динамичный футбол", - сказал Игнатьев.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Игнатьев Б Локомотив Ахмат
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