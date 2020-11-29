Жиго: хотел отдать приз лучшему игроку Кокорину. Он тоже гол забил (видео)

? MVP по мнению РПЛ: Самуэль Жиго— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020
? MVP по мнению Самуэля Жиго: Александр Кокорин
Послематчевое интервью нашего защитника ?? pic.twitter.com/JzwFOV5j3X
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго был признан лучшим игроком матча против "Ротора". Француз забил второй гол команды в добавленное ко второму тайму время. Счет в этой встрече открыл на 14-й минуте Александр Кокорин, забив с пенальти.
"Спартак" имеет в активе 32 очка, столько же, сколько у "Зенита" и ЦСКА. По дополнительным показателям занимает 3-е место.