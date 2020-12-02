"Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек – их у него четыре", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Игра 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Химки" состоится на "ВЭБ Арене" в воскресенье, 6 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 мск.
В предыдущем туре чемпионата России московские "армейцы" проиграли на выезде казанскому "Рубину" (0:1). ЦСКА после 16-ти матчей набрал 32 очка. Столько же очков имеют петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Команда Гончаренко по дополнительным показателям идет на 2-м месте.
Источник: Р-Спорт
Гончаренко пропустит матч против "Химок" из-за перебора желтых карточек
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет руководить своей командой в матче с "Химками" из-за четырех предупреждений в сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
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