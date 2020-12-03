"Семак поплыл? Думаю, да. Он хороший парень, в футболе разбирается, но мягковат для таких зубров, которые сейчас собрались в "Зените". Им нужна палка, нужна черчесовская дисциплина. Хотя мы видим, что порой дисциплина не приносит результата", - сказал Червиченко.
Вчера "Зенит" в матче пятого тура Лиги чемпионов на выезде проиграл "Брюгге" со счетом 0:3. Петербургская команда потеряла шансы на евровесну. Команда Семака занимает последнее место в группе, имея в своем активе одно очко. В заключительном матче турнира "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией".
44-летний Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и в первом сезоне привел команду к чемпионству в чемпионате России.
Источник: "Советский спорт"
Червиченко: думаю, Семак "поплыл"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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