"Играть мы будем в любом случае. Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру.
А так у нас в принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут", - приводит слова Худякова ТАСС.
Напомним, что футболистам "Тамбова" не платят зарплату с сентября нынешнего года. Ранее были задолженности также за летние месяцы, но их удалось погасить благодаря продаже нападающего Владимира Обухова в "Ростов".
Матч между "Спартаком" и "Тамбовом" пройдет завтра, 5 декабря, на "Открытие Арене". Рассудит встречу "волков" и красно-белых арбитр Станислав Васильев. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Худяков - о матче со "Спартаком": 7-8 человек бойкотируют игру. "Тамбов" будет выходить и биться
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что часть игроков команды по-прежнему намерена бойкотировать матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" из-за долгов по зарплате.
Фото: ФК "Тамбов"
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