"Сочи" проведет два зимних сбора в Турции

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о планах команды на зимнюю паузу в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Первый зимний сбор будет у нас, в Сочи. А второй и третий планируем провести в Турции", - заявил Рубашко.

"Сочи" занимает 7-е место в таблице РПЛ по итогам 17-го тура чемпионата России. Сочинцы набрали 27 очков. Эту часть чемпионата "Сочи" закончит двумя домашними матчами. 12 декабря на "Фиште" примет московский "Спартак", 16 декабря - московское "Динамо".

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Рубашко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Классон прокомментировал ничейный результат в матче с "Челси"
Моуринью: "МЮ" стал одним из главных фаворитов Лиги Европы 2
Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану 1
Источник: "Зенит" оштрафует Дриусси 3
Зайнутдинов: хотим завершить выступление в ЛЕ на хорошей ноте
Игроки и тренеры матча "ПСЖ" — "Истанбул" вышли на встречу в футболках с надписью "Нет расизму" 1
Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть 1
Максименко: молодежной сборной России все равно, с кем играть на ЧЕ
Игроки "Барселоны" недовольны тактикой Кумана 2
В "Спартаке" рассказали о задачах сменившего Газизова Мележикова 7
"Да как ты паспорт-то получил?" Глушаков отреагировал на слова Фернандеса о нелюбви к бане и водке 6
"Сочи" проведет два зимних сбора в Турции
Гасперини может покинуть "Аталанту" 1
Наставник загребского "Динамо" рассказал о мотивации своей команды на матч с ЦСКА 2
Гендиректор "Сочи": Попов восстанавливается с опережением сроков
Мостовой: почему бы "Локомотиву" не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону? 3
Судье матча ПСЖ - "Истанбул" грозит дисквалификация на 10 матчей 3
Евсеев: очень хочу, чтобы "Локомотив" прыгнул выше головы. То, что сделал "Краснодар" 1
Игроки и судьи матча ПСЖ - "Истанбул" выйдут на матч в одинаковых футболках, посвященных проблеме расизма 12
Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет 3
Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ 2
Сутормин принес извинения болельщикам "Зенита" за выступление в Лиге чемпионов 4
Источник: румынские судьи утверждают, что тренер "Истанбула" Вебо называл их "цыганами" 15
Источник: Влашич не полетел на матч с загребским "Динамо" 4
ЦСКА обратился в ЭСК по работе Левникова на матче с "Химками" 2
Вендел: "Зенит" оказался лучше, чем я себе представлял 8
Красная карточка тренеру "Истанбула" Вебо отменена 14
Фукс вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА 1
Савин создаст профессиональный клуб "Красава" 1
Соболев приступил к тренировкам 3
Все новости
-