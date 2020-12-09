"Первый зимний сбор будет у нас, в Сочи. А второй и третий планируем провести в Турции", - заявил Рубашко.
"Сочи" занимает 7-е место в таблице РПЛ по итогам 17-го тура чемпионата России. Сочинцы набрали 27 очков. Эту часть чемпионата "Сочи" закончит двумя домашними матчами. 12 декабря на "Фиште" примет московский "Спартак", 16 декабря - московское "Динамо".
Источник: Sport24
"Сочи" проведет два зимних сбора в Турции
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о планах команды на зимнюю паузу в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
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