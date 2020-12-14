По информации источника, КДК РФС может дисквалифицировать главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско на два матча. В матче против "Сочи" (0:1) главный тренер "красно-белых" показал пальцами шелест купюр в сторону скамейки запасных "Сочи" и резервного арбитра.
Наказание за подобный жест уже получал игрок "Урала" Карлос Странберг. Тогда он получил наказание в два матча.
Отягчающим обстоятельством для Тедеско может стать большое количество желтых карточек, полученных им по ходу сезона.
Заседание КДК состоится завтра в 15:00 мск.
Напомним, после матча "Сочи" - "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил игрок "Сочи". Также, стало известно о конфликте между Тедеско и тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным.
Игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.
Источник: Чемпионат
Источник: Тедеско, вероятно, пропустит матч с "Зенитом"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, скорее всего, не сумеет руководить своей командой в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Источник: ФК "Спартак"
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