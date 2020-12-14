"Вернуться в сборную? Почему нет? У нас есть Жирков, который сейчас играет. Игнашевич в 38 лет играл на чемпионате мира.
Если выполняешь обязанности, объем работы, то можешь играть", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".
33-летний хавбек последний раз вызывался в сборную России в марте 2018 года. Всего за национальную команду Глушаков провел 57 матчей и забил 5 мячей.
В текущем сезоне РПЛ Глушаков в составе "Химок" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Глушаков: вернуться в сборную? Почему нет?
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассчитывает получить вызов в сборную России.
Фото: ФК "Химки"
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