- В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьезного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьезно. Это обломки какой-то совершенно другой логики, - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет отправлен в отставку после выездного матча 19 тура РПЛ против "Ростова". Некоторые источники сообщают, что его преемником на тренерском посту станет экс-защитник Василий Березуцкий, который сейчас входит в состав тренерского штаба "армейцев".
Уткин: Березуцкий в главные тренеры ЦСКА - это обломки какой-то совершенно другой логики
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий.
Фото: Reuters
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