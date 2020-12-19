Радимов: Кутепов в роли форварда выглядит так же нелепо и комично, как гол Ловрена в свои ворота

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказал мнение о тактическом эксперименте главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско с выходом защитника Ильи Кутепова в атаку.
Фото: ФК "Спартак"
- Провалился ли эксперимент с Кутеповым в роли форварда? Со стороны это выглядит так же нелепо и комично, как гол Ловрена в свои ворота, - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско уже в третий раз выпускает защитника Илью Кутепова на замену в атакующую линию. В матче с "Зенитом" (1:3) Илья провел на поле 27 минут. За это время Кутепов отдал 2 передачи и один раз неточно пробил по воротам головой.

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Теги: Зенит Спартак Кутепов Ловрен Радимов
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