Напомним, что Нобоа и Дзюба вместе выступали за "Зенит". В связи с этим Кристиану задали вопрос о том, как у него складывались отношения с Дзюбой.
"Очень хорошо. Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, все время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан "Зенита" и сборной", - сказал Нобоа.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Нобоа провел 15 матчей, в которых забил восемь голов и сделал два голевых паса.
Источник: Спорт-Экспресс
Нобоа: Дзюба - хороший человек и хороший футболист
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: РИА Новости
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