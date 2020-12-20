В "Динамо" у меня к нему было большое уважение как к боссу, но разговаривали мы чуть-чуть. Больше с ним стали общаться позже, начиная с "Ростова".
А сейчас мы с ним друзья. Минимум раз в неделю он мне звонит и спрашивает, как команда, как ситуация, что ребятам надо, что не надо, как мы себя чувствуем", - сказал Нобоа.
Кристиан Нобоа в этом сезоне в составе "Сочи" провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Всего за сочинский клуб он сыграл в 34 матчах, забив 12 голов и отдав шесть голевых передач.
"Сочи" закончил первую часть чемпионата на 4-м месте, набрав в 19-ти матчах 33 очка.
Источник: "СЭ"
Нобоа: с Ротенбергом мы сейчас друзья. Он звонит мне минимум раз в неделю и узнает, как ситуация в "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об отношениях с владельцем команды Борисом Ротенбергом.
Фото: ФК "Сочи"
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