"Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями.
Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить", - заявил Рубашко.
Напомним, сегодня КДК РФС принял решение отстранить на неопределенный срок арбитра матча "Сочи" - "Спартак" (1:0) Игоря Панина.
По информации, появившейся в СМИ, Панин был замечен после матча в отеле с несколькими представителями сочинской команды. На этой встрече был замечен алкоголь. В РФС посчитали, что арбитр такими действиями нарушил внутренний кодекс.
Сам Панин эту информацию опровергает.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Сочи" Рубашко прокомментировал встречу сотрудника команды с арбитром матча со "Спартаком"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, почему с арбитром матча со "Спартаком" (1:0) Игорем Паниным после матча встречался один из сотрудников команды.
Фото: РПЛ
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