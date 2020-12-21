Нобоа: главной проблемой после приезда в Россию был язык

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, с какой проблемой столкнулся после переезда в Россию, а также сообщил о том, как относится к социальным сетям.

Фото: Матч ТВ