"Самой главной проблемой после приезда в Россию был язык, я сразу стал его учить, с "Доброе утро", "Как дела?" Русский язык знают везде. Сейчас знаю четыре языка", - отметил Нобоа.
Также он сообщил, что не особо любит социальные сети.
"Я не так люблю социальные сети, мне больше нравится проводить время с семьей", - сказал хавбек "Сочи".
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Нобоа провел за "Сочи" 15 матчей, в которых отличился восемью голами и сделал два голевых паса.
Источник: Матч ТВ
Нобоа: главной проблемой после приезда в Россию был язык
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, с какой проблемой столкнулся после переезда в Россию, а также сообщил о том, как относится к социальным сетям.
Фото: Матч ТВ
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