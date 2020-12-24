Губернатор пообещал Прядкину выделить деньги на "Тамбов"

Футбольный клуб "Тамбов" получит финансирование со стороны администрации города.

Фото: ФК "Тамбов"

По данным источника, губернатор Тамбовской области Александр Никитин выделит средства на существование команды. Сообщается, что данное обещание функционер дал президенту РПЛ Сергею Прядкину во время личной беседы о проблемах клуба.



Напомним, что "Тамбов" по итогам 19-и туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.



Источник: "РБ-Спорт"