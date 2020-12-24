По данным источника, губернатор Тамбовской области Александр Никитин выделит средства на существование команды. Сообщается, что данное обещание функционер дал президенту РПЛ Сергею Прядкину во время личной беседы о проблемах клуба.
Напомним, что "Тамбов" по итогам 19-и туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: "РБ-Спорт"
Губернатор пообещал Прядкину выделить деньги на "Тамбов"
Футбольный клуб "Тамбов" получит финансирование со стороны администрации города.
Фото: ФК "Тамбов"
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