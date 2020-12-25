Тихонов: Тедеско, возможно рассчитывал, что его уволят и он получит компенсацию

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал решение московской команды продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско.
Фото: "Советский спорт"
"Предполагаю, что у Тедеско был какой-то разговор с руководством, и они не договорились. Возможно, он рассчитывал, что его уволят и он получит компенсацию. Если бы он совсем не хотел работать, то написал бы заявление и ушел. А тут нельзя исключать, что он на это претендовал.

Правильное это решение или нет, покажет только конец сезона. Для Тедеско это, безусловно, вызов уйти красиво. Он должен дорабатывать контракт, а футболисты – выполнять свои обязанности вне зависимости от того, какой тренер руководит командой", - сказал Тихонов.

Напомним, сегодня московский "Спартак" заявил, что полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Доменико Тедеско и продолжит с ним сотрудничество до конца текущего сезона.

После игры 19-го тура против петербургского "Зенита" (1:3) наставник москвичей Доменико Тедеско сказал, что не собирается продлевать контракт со "Спартаком". Нынешнее соглашение немецкого специалиста с "красно-белыми" рассчитано до мая будущего года.

"Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. После 19-ти матчей у команды 35 очков в активе. Отставание от первого места, которое занимает "Зенит" составляет 6 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Тихонов Тедеско Спартак
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