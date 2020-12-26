"То, как он себя ведет — это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль", - отметил Широков.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не намерен пролонгировать соглашение со "Спартаком", которое рассчитано до конца нынешнего сезона. СМИ сообщали, что "красно-белые" могут досрочно расторгнуть контракт с тренером. Вместе с тем впоследствии стало известно, что Тедеско будет работать в "Спартаке" до конца сезона.
Источник: РБ-Спорт
Широков - о Тедеско: в другой стране нужно себя более позитивно вести
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о наставнике "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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