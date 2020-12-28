"Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат", - сказал Семин, отвечая на вопрос о том, кого он считает лучшим хавбеком 2020 года в чемпионате России.
Отметим, что в текущем сезоне Крыховяк, защищающий цвета "Локомотива", сыграл в 16 матчах РПЛ, в которых забил три гола и сделал один голевой пас.
Источник: Чемпионат
Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал лучшего полузащитника 2020 года в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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