20-летний Жиронкин — воспитанник ЦСКА. Футболист не успел дебютировать за первую команду "армейцев", но успел сыграть за вторую команду москвичей 38 матчей, в которых забил 20 голов и отдал восемь голевых передач.
ЦСКА досрочно прервал аренду Жиронкина в "Балтике"
Полузащитник ЦСКА Виталий Жиронкин покинул "Балтику".
20-летний Жиронкин — воспитанник ЦСКА. Футболист не успел дебютировать за первую команду "армейцев", но успел сыграть за вторую команду москвичей 38 матчей, в которых забил 20 голов и отдал восемь голевых передач.
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