Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий остается в ЦСКА, сообщают СМИ.
По данным источника, экс-защитник "армейцев", который провел в составе красно-синих всю свою футбольную карьеру, принял именно такое решение.
Ранее появлялась информация, что Алексей Березуцкий покинет клуб из-за разногласий с руководством. Напомним, в декабре 2020 года ЦСКА оставили тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников, с которыми клуб не стал продлевать контракты.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Алексей Березуцкий принял решение не покидать ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий принял решение остаться в клубе, ранее сообщалось о его вероятном уходе.
Фото: Global Look Press
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