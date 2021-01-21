- Вижу ли я "Спартак" претендентом на титул после поражений от "Сочи" и "Зенита"? Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца, - передает слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
"Спартак" по итогам осенней части чемпионата занимает третье место с 35 очками после 19 матчей. Отставание от лидирующего в Российской премьер-лиге "Зенита" составляет 6 очков, от идущего вторым ЦСКА 2 очка, в пределах 5 очков от красно-белых находятся "Сочи", "Ростов", "Динамо" и "Краснодар".
Тедеско рассказал о том, видит ли он "Спартак" претендентом на чемпионский титул
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, на что могут претендовать красно-белые в нынешнем сезоне.
Фото: РПЛ
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