Как буду вспоминать время в "Спартаке"? Как хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова, — цитирует Кокорина "СЭ".
Напомним, ранее футболист заявил, что он в шаге он перехода в "Фиорентину". Кокорин должен в понедельник прилететь в Италию, где пройдет медосмотр для команды, а во вторник подписать контракт.
Сообщалось, что "фиалки" заплатят за игрока около 4 млн евро.
Кокорин: у меня осталось недопонимание с руководством "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"
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