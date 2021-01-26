Ранее 24-летний бразилец в своем инстаграме опубликовал фото из аэропорта.
"Все решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА. Фотографии Данило в немецких аэропортах? Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы. Это был плановый осмотр, скоро Данило сможет приступить к тренировкам в "Ницце", - передает слова Пасторелло Metaratings.ru.
Напомним, что до перехода в "Ниццу" Данило защищал цвета "Васко да Гама", "Браги", "Валенсии", "Бенфики" и "Стандарта". В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Также на его счету 1 игра в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.
Агент Данило: в переговорах с ЦСКА все решится в ближайшие два дня
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Ниццы" Данило, рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА об аренде с правом выкупа.
Фото: Getty Images
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