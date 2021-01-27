"Ротор" подписал Обухова

Голкипер "СКА-Хабаровск" Игорь Обухов перешел в "Ротор".

Игорь Обухов покидает ФК «СКА-Хабаровск». Голкипер продолжит карьеру в волгоградском «Роторе». В составе армейцев Игорь провёл 43 матча.



Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» благодарит Игоря Обухова за совместную работу и желает достойно проявить себя на новом уровне.



Удачи, Игорь! pic.twitter.com/BQkY2Ef4g0 — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 27, 2021

О сумме трансфера 24-летнего футболиста не сообщается."Ротор" после 19 туров идет на 13-й строчке чемпионата России с 14 очками."Ска-Хабаровск" занимает седьмую строчку в ФНЛ, набрав в 26 турах 40 очков.