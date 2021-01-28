"Надо говорить о том, что два самых больших города перестали давать футболистов. Посмотрите, кто выступает в сборной России, откуда эти футболисты. Они почти отовсюду, из маленьких городков. Игроков в школах сейчас не готовят. Академии "Зенита", "Спартака" и ЦСКА – это пыль в глаза. Одного вырастят и кричат про воспитанников. РФС этим тоже заниматься не хочет", - передает слова Ловчева "Спорт Уикенд".
Напомним, что в настоящее время в РФС рассматриваются варианты с изменением формата чемпионата России. Главным образом это касается количества команд в турнире. Возможно сокращение числа клубов с 16 до 12 или увеличение до 18.
Ловчев: академии "Зенита", "Спартака" и ЦСКА – пыль в глаза. Одного вырастят и кричат про воспитанников
Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что одной из главных проблем российского футбола является слабое развитие детского спорта.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!