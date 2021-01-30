Стало известно, почему "Локомотив" отказался от подписания Джикии

Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичёв рассказал, что защитник Георгий Джикия мог оказаться в клубе после "Амкара".
Фото: ФК "Спартак"
— Я точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в "Локомотив". Кирилл Николаевич Котов сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков, — цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

27-летний Джикия с 2011 по 2014 год находился в структуре "железнодорожников". С 2015 по 2017 гол футболист играл за "Ахмат", а потом перешел в "Спартак", где выступает до сих пор. В текущем сезоне защитник отдал голевую передачу в 18 матчах чемпионата России.

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Теги: Локомотив Спартак Джикия
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