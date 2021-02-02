- Наверное, с моей стороны стало ошибкой дать возможность договариваться о переносе матча "Сочи" - "Ростов". Надо было с самого начала исключить эту возможность. Но так как мы приложили столько усилий для возвращения футбола, не хотелось возобновлять сезон с "технаря". Сейчас уже очевидно, что решение оказалось не совсем правильным, поскольку клубы пришлось ставить перед выбором - быть благородными или прагматичными, - передает слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
Перед матчем 23 тура сезона Российской премьер-лиги 2019/2020 "Сочи" - "Ростов" в расположении дончан была выявлена вспышка коронавируса, из-за которой весь клуб, включая первый и молодежный составы, сел на карантин. РФС и РПЛ устранились от решения данной ситуации, в то время как "Сочи" отклонил предложение "Ростова" перенести матч на резервный день. Чтобы избежать технического поражения за неявку и возможного последующего снятия с чемпионата, желто-синие вышли на матч 16-17-летним составом клубной академии, который открыл счет уже на первой минуте игры, но в результате проиграл 1:10.
Дюков: наверное, я ошибся, дав клубам возможность договариваться о переносе матча "Сочи" - "Ростов"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил свои действия в ситуации со скандальным матчем "Сочи" - "Ростов" (10:1).
Фото: ФК "Сочи"
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