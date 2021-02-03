- Не считаю ли я, что рост числа позиционных атак - одна из причин регресса Бакаева, который ранее много создавал после контратак? Нет, я так не думаю. У Бакаева прекрасный скоростной дриблинг, но его качества мы можем реализовывать и в матчах, когда "Спартак" контролирует мяч. Сам Бакаев знает, что у него были и лучшие отрезки в карьере, в том числе со мной. Но бывают и не самые хорошие времена. При правильном восприятии это стимулирует прогресс, - передает слова Тедеско Sports.ru.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев принял участие в 18 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. В сезоне 2019/2020 Бакаев сыграл в 27 встречах, отличился 6 забитыми голами и 10 результативными передачами. Чемпионат России 2018/2019 полузащитник почти полностью провел в тульском "Арсенале", за который провел 25 матчей, забил 8 голов и выполнил 2 результативные передачи.
Тедеско: не думаю, что рост числа позиционных атак - причина регресса Бакаева
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о негативном влиянии изменений в стиле красно-белых на качество игры полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
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