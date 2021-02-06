Тедеско заявил, что любит Москву и "Спартак". Также он отметил, что может вернуться в клуб, если этого захотят руководство и болельщики.
"Никто не знает, что произойдет в будущем после окончания пандемии. Я люблю Москву и особенно люблю "Спартак". Могу представить, что когда-то вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас для меня самое важное — то, что я могу пожать руку всем, с кем работал, и честно посмотреть им в глаза. Чтобы однажды, возможно, снова встретиться", - сказал Тедеско.
Напомним, ранее Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт со "Спартаком", действующий до конца текущего сезона.
"Спартак" по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Источник: Sport24
Тедеско: могу представить, что когда-нибудь вернусь в "Спартак"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско, ранее заявивший о намерении покинуть "красно-белых" по окончании сезона, допустил, что в дальнейшем может вернуться в клуб.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!