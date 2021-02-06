Тедеско: могу представить, что когда-нибудь вернусь в "Спартак"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско, ранее заявивший о намерении покинуть "красно-белых" по окончании сезона, допустил, что в дальнейшем может вернуться в клуб.
Фото: "Спартак"
Тедеско заявил, что любит Москву и "Спартак". Также он отметил, что может вернуться в клуб, если этого захотят руководство и болельщики.

"Никто не знает, что произойдет в будущем после окончания пандемии. Я люблю Москву и особенно люблю "Спартак". Могу представить, что когда-то вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас для меня самое важное — то, что я могу пожать руку всем, с кем работал, и честно посмотреть им в глаза. Чтобы однажды, возможно, снова встретиться", - сказал Тедеско.

Напомним, ранее Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт со "Спартаком", действующий до конца текущего сезона.

"Спартак" по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Клопп: "Ливерпуль" находится в странной ситуации. Если бы мы стали чемпионами, это была бы сенсация
Тедеско: Кокорину временами не везло в "Спартаке". Я хотел бы использовать его чаще
Тедеско: могу представить, что когда-нибудь вернусь в "Спартак" 1
В "Спартаке" прокомментировали данные о завершении сделки по Промесу
Шакири: "Ливерпуль" – одна из лучших команд АПЛ и мира, но мы не роботы
"Зенит" показал подготовку "Газпром Арены" к матчам 2021 года (видео)
Защитник "МЮ" Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после матча с "Эвертоном"
"Боруссия" не продаст Холланда, если не попадет в Лигу чемпионов
Ярошик: Крал может стать лидером "Спартака" 2
Алехандро Гомес поделился эмоциями от первого гола за "Севилью"
Источник опроверг информацию о переходе Промеса в "Спартак" 3
Федун - об уходе Тедеско: не комментирую 2
Агент: Карпина очень хотели видеть у руля сборной Белоруссии 4
Переговоры Рамоса с "Реалом" по новому контракту могут быть приостановлены из-за травмы Серхио
Роналду поделился эмоциями от победы "Ювентуса" над "Ромой"
"Вау, вот это игра! Фантастические эмоции". Анчелотти - о матче с "МЮ"
СМИ: бывший игрок ЦСКА Ефремов перешел в "Крылья Советов"
Куман ответил на слова Пике о предвзятости испанских судей
Источник: Промес стал игроком "Спартака" 5
Сульшер высказался об упущенной победе "МЮ" в матче с "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" в добавленное время 2
"Дженоа" без Шомуродова обыграла "Наполи". Пандев оформил дубль
Нападающая "Реала" Асллани оформила хет-трик в игре с "Валенсией" за 155 секунд (видео)
Источник: "Вест Бромвич" может упустить бывшего игрока ЦСКА Мусу из-за нехватки средств 2
Погба получил повреждение в игре с "Эвертоном"
Зидан: "Реал" будет бороться за Ла Лигу, мы вторые и хотим большего
Канчельскис - о задаче сборной России попасть в топ-10 команд к 2030 году: это детский лепет 5
Спортдиректор "Фиорентины": Кокорин может стать важным игроком для нас 5
"Лион" победил "Страсбург" и возглавил таблицу Лиги 1
Сульшер проводит 100-й матч в качестве наставника команды АПЛ
Все новости
-