"Хочу ли я вернуться в "Зенит"? Это очень сильная команда, один из лучших клубов. Однако на данный момент я нахожусь и играю в "Сочи", поэтому стараюсь [показывать себя] здесь. Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться", - заявил Нобоа.
Напомним, что Нобоа выступал за "Зенит" в период с 2017 по 2019 год.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кристиан провел 15 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Нобоа: хочу ли я вернуться в "Зенит"? Почему нет, всегда есть возможность вернуться
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа допустил, что в дальнейшем может вернуться в "Зенит".
Фото: "Зенит"
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