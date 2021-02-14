Кришито заявил, что считает Семака отличным тренером. По его словам, Семак, еще будучи игроком, передавал партнерам по команде свои идеи.
"Считаю его отличным тренером. Еще будучи игроком, он транслировал нам свои идеи. Это помогало. Сейчас, как тренер, он делает свою работу хорошо", - сказал Кришито.
Напомним, что Доменико выступал за "Зенит" в 2011-2018 годах.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 41 очко. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата.
Источник: tele-sport.ru
Кришито: считаю Семака отличным тренером, он делает свою работу хорошо
Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, ныне защищающий цвета "Дженоа", высказался о наставнике петербургской команды Сергее Семаке.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!