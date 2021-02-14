Кришито: считаю Семака отличным тренером, он делает свою работу хорошо

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, ныне защищающий цвета "Дженоа", высказался о наставнике петербургской команды Сергее Семаке.
Фото: "Зенит"
Кришито заявил, что считает Семака отличным тренером. По его словам, Семак, еще будучи игроком, передавал партнерам по команде свои идеи.

"Считаю его отличным тренером. Еще будучи игроком, он транслировал нам свои идеи. Это помогало. Сейчас, как тренер, он делает свою работу хорошо", - сказал Кришито.

Напомним, что Доменико выступал за "Зенит" в 2011-2018 годах.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 41 очко. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

Источник: tele-sport.ru

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Теги: Кришито Семак Зенит
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