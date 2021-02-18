Решение о дальнейшей судьбе "Тамбова" будет принято 19 февраля

Стало известно, когда будет принято решение о дальнейшем участии "Тамбова" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Тамбов"
Как сообщает служба коммуникаций РФС, завтра, 19 февраля, состоится заседание комиссии по лицензированию, на которой будет рассмотрена ситуация с "Тамбовом".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководители "Тамбова" приняли решение снять команду с розыгрыша Кубка России. В 1/8 финала текущего розыгрыша этого трофея тамбовский клуб должен сыграть гостевой матч с "Локомотивом". Игра пройдет 21 февраля и начнется в 17:00 мск.

В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. В клубе есть долги по заработной плате. Ранее стало известно, что клубы РПЛ приняли решение выделить тамбовской команде досрочно средств, которые положены от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Но для этого тамбовчане должны выполнить ряд пунктов из дорожной карты.

После первой половины сезона "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. У команды в 19-ти матчах в активе 13 очков.

В 20-м туре РПЛ "Тамбов" должен сыграть против "Ротора" 26 февраля.

Источник: Sport24

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Теги: Тамбов
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