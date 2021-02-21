Как сообщает источник, окончательно в своем решении красно-белые убедились после вчерашнего матча 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2), где нигериец заработал пенальти в свои ворота и получил красную карточку.
Известно, что "Спартак" может выкупить трансфер Мозеса за 5 млн евро. Как сообщает Transfermarkt, если клуб не сделает этого в конце сезона, то выплатит "Челси" неустойку в размере 1 млн евро.
В десяти матчах за московский клуб Мозес забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Спартак" решил не выкупать Мозеса
Московский "Спартак" не собирается выкупать защитника "Челси" Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
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